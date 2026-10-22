Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.6°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Personajes

Kel Calderón denunció el envenenamiento de su perro: ofreció una recompensa por información

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A través de redes sociales, la abogada reveló que Zeus, su mascota, y otros dos canes fueron hallados sin vida en Pelarco.

Kel Calderón denunció el envenenamiento de su perro: ofreció una recompensa por información
 Instagram @k3lcalderon
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una dura pérdida enfrenta Kel Calderón tras la muerte de Zeus, su perro, quien fue encontrado sin vida en la propiedad familiar que mantiene en Pelarco, en la Región del Maule.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada e influencer denunció que su mascota y otros dos perros, pertenecientes al encargado del campo familiar, habrían sido envenenados durante la noche del martes.

"La noche del martes en nuestra casa de Pelarco envenenaron a Zeus, nuestro perrito", escribió Calderón en una publicación que acompañó con una fotografía de su mascota.

En el mismo mensaje, la influencer agregó que "a dos de los perros de nuestro encargado de campo amanecieron muertos", dando cuenta de que el hecho también afectó a los animales que vivían en el lugar. 

Kel Calderón ofreció recompensa

Tras dar a conocer lo ocurrido, la ex Karkú hizo un llamado a quienes pudieran contar con antecedentes que ayuden a esclarecer la muerte de los tres canes, ofreciendo una recompensa económica a cambio de información.

"Si alguien del sector tiene alguna información que nos ayude a saber quién o quiénes fueron los responsables, hay una recompensa", señaló, precisando que el monto asciende a un millón de pesos para quien entregue datos que permitan identificar y acreditar la responsabilidad de los involucrados.

Kel Calderón ofreció recompesa para hallar al responsable de la muerte de tres perros

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada