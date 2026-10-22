Kel Calderón denunció el envenenamiento de su perro: ofreció una recompensa por información

Una dura pérdida enfrenta Kel Calderón tras la muerte de Zeus, su perro, quien fue encontrado sin vida en la propiedad familiar que mantiene en Pelarco, en la Región del Maule.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada e influencer denunció que su mascota y otros dos perros, pertenecientes al encargado del campo familiar, habrían sido envenenados durante la noche del martes.

"La noche del martes en nuestra casa de Pelarco envenenaron a Zeus, nuestro perrito", escribió Calderón en una publicación que acompañó con una fotografía de su mascota.

En el mismo mensaje, la influencer agregó que "a dos de los perros de nuestro encargado de campo amanecieron muertos", dando cuenta de que el hecho también afectó a los animales que vivían en el lugar.

Kel Calderón ofreció recompensa

Tras dar a conocer lo ocurrido, la ex Karkú hizo un llamado a quienes pudieran contar con antecedentes que ayuden a esclarecer la muerte de los tres canes, ofreciendo una recompensa económica a cambio de información.

"Si alguien del sector tiene alguna información que nos ayude a saber quién o quiénes fueron los responsables, hay una recompensa", señaló, precisando que el monto asciende a un millón de pesos para quien entregue datos que permitan identificar y acreditar la responsabilidad de los involucrados.