Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.7°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Sean "Diddy" Combs es trasladado de cárcel: Poseía múltiples privilegios

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El rapero, que sufrió una lesión durante su encierro, poseía celular y alcohol, además de recibir masajes y limpieza de celda.

Sean
 EFE Archivo

Cumple condena hasta 2028 por dos cargos relacionados con prostitución.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue trasladado este viernes a otra prisión de baja seguridad en Pensilvania para seguir cumpliendo su condena por delitos sexuales tras una reciente lesión y su supuesto disfrute de lujos, informaron medios estadounidenses.

Combs, de 56 años, y que cumple condena hasta 2028 por dos cargos relacionados con prostitución, fue trasladado la mañana de este viernes a la prisión Fort Dix de Nueva Jersey a la Federal Corrections Institution de Allenwood, en Pensilvania, que es más pequeña, reportó el portal TMZ.

El portavoz del artista, Juda Engelmeyer, dijo a la revista People que "su traslado de unas instalaciones de baja seguridad a otras es una distinción importante" y aunque no detalló "las razones específicas" del Buró de Prisiones, sí destacó que "es coherente con una decisión" de "seguridad".

"Estamos agradecidos de que se dé atención a su bienestar y que pueda seguir cumpliendo su condena sin interrupciones innecesarias", agregó.

El traslado se produce después de que Diddy fuera ingresado el pasado sábado de urgencia en un hospital por una lesión de la que no han trascendido detalles, salvo que fue en la cabeza y no ponía en peligro su vida.

Al cantante se le había negado recientemente un adelanto en su salida de prisión después de que las autoridades penitenciarias recibieran informes sobre su supuesto estilo de vida lujoso dentro del centro.

El canal NBC publicó a principios de este mes un reporte citando a otros reos, según el cual el rapero poseía objetos de contrabando dentro de la cárcel de Nueva Jersey, incluyendo un teléfono celular y alcohol, e incluso alegaba que le estaban dando masajes y limpiando la celda.

Tras ese reporte, las autoridades penitenciarias pusieron al rapero en confinamiento en solitario y aplazaron su fecha de salida de la cárcel unos tres meses, de enero a marzo de 2028.

El pasado mes de julio, Diddy también estuvo en régimen de aislamiento tras involucrarse en una pelea con otro preso.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada