Parived hablará del Caso Relojes en nuevo documental de Netflix: "No me siento culpable"

Netflix reveló el primer trailer de "Alta Gama: El caso relojes", un nuevo documental original enfocado en el mediático Caso Relojes.

Dirigido por Cristóbal Valenzuela ("Robar a Rodin,Isla Alien"), el largometraje contará con los testimonios de algunos de los protagonistas de esta red delictual, incluyendo a Estrella Dinamarca y a Marco Antonio López "Parived".

"Yo no me siento culpable", señala Parived en el clip, en donde también se exhiben documentos audiovisuales de sus encuentros con otros delincuentes.

"Esta película trata sobre el vacío de la acumulación, esta obsesión por el oro y todo lo que representa", adelantó su director.

"Alta Gama: El caso relojes" se podrá ver en Netflix desde el próximo 5 de noviembre.