U. de Chile felicita a su "exalumno" Juan Pablo Sopa por su participación en el Tiny Desk de 31 Minutos

Tras la exitosa sesión de 31 Minutos en Tiny Desk, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile aprovechó para felicitar a su "exalumno", Juan Pablo Sopa, por su participación en la presentación.

"Desde Admisión Derecho U. Chile queremos felicitar a nuestro exalumno Juan Pablo Sopa, que recientemente participó en el Tiny Desk junto a 31 Minutos en NPR", escribieron en Instagram, junto a una postal del títere abogado a las afueras de la casa de estudios.

Y añadieron: "Nos enorgullece ver a quienes pasaron por nuestra casa de estudios representando el talento, la creatividad y la formación que caracteriza a nuestros egresados en espacios destacados".

En "Objeción Denegada", perteneciente al segundo disco de la serie infantil, Sopa explica (en la voz de Patricio Díaz) que, a pesar de ser "un abogado muy profesional" que defiende "a sus clientes con habilidad", los jueces, pares y otros miembros del tribunal se burlan de él por "hablar como idiota".

En la sesión de NPR, la banda abrió el tema con la intro de "Better Call Saul", además de hacer guiños a la situación migratoria en Estados Unidos -junto a un cocodrilo, que hace alusión a los agentes de la ICE-, añadiendo las letras: "Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal".

Cabe mencionar que, a poco más de dos días de su estreno, el esperado Tiny Desk de 31 Minutos ha acumulado más de 4.8 millones de reproducciones en YouTube.