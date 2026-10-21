Anuncian reinicio de la clásica serie "Glee" con Ryan Murphy y parte del elenco original

La plataforma Disney+ anunció que está produciendo una nueva serie basada en la clásica "Glee" junto a su creador Ryan Murphy.

Fue el propio creador quien, en conversación con Variety, reveló que ya había escrito los guiones para un reinicio de "Glee".

Además reveló que "he estado en contacto con unos 10 miembros del elenco original", aunque no detalló nombres.

"Ha sido muy dulce volver a halbar con ellos. Tienen muchas preguntas, pero todos tienen mucho entusiasmo sobre este proyecto", recalcó Murphy.

La serie original de "Glee" se emitió entre 2009 y 2015, y ganó cuatro premios Emmy y cuatro Globos de Oro.