"Vértigo" lideró la audiencia en su retorno a la TV con Leo Rey como triunfador

Este jueves se concretó el regreso a la pantalla de "Vértigo", el clásico estelar de conversaciones de Canal 13 que se quedó con el primer lugar de audiencia durante su emisión.

Con la conducción de Martín Cárcamo y una dubitativa Tita Ureta, el programa logró cautivar a los auditores y promedió 500.924 personas por minuto, superando los 395.510 de Mega, 353.597 de TVN y 341.315 de Chilevisión entre las 22:40 y las 01:44 horas.

Cecilia Bolocco, Jean Philippe Cretton, Leo Rey, Ignacia Michelson y Douglas fueron los invitados en este primer episodio, el cual fue ganado por Leo Rey.

Con la explicación de su viral frase contra Alexítico, su recuerdo del grupo La Noche y la compleja relación con su padre durante su infancia fueron suficientes para que Leo Rey se convirtiera en el preferido del público.