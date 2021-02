Nigeria: Unas 300 alumnas fueron secuestradas desde un colegio

Hasta 300 alumnas pueden haber sido secuestradas por hombres armados en una escuela de secundaria femenina gubernamental en la ciudad de Jangebe, en el estado noroccidental nigeriano de Zamfara, después de que hombres armados atacaran el centro esta madrugada.

"Sí, hemos recibido un informe sobre el secuestro de alumnas en Jangebe, pero todavía no podemos confirmar el número exacto de secuestradas ni dar más detalles sobre lo sucedido", dijo a la agencia EFE, por vía telefónica, Alhaji Abubakar Dauran, Comisionado de Seguridad y Asuntos Internos de Zamfara.

Scenes from the Zamfara School where 317 schoolgirls were abducted.



Photo: Shehu Umar, Gusau pic.twitter.com/I8tjWeGsmF