Cientos de inmigrantes hondureños salieron en caravana rumbo a Estados Unidos

Unos 200 inmigrantes hondureños partieron esta noche en una caravana hacia el sector de Corinto, punto fronterizo con Guatemala, como parte de una movilización masiva que en principio estaba anunciada para este miércoles, que tiene como destino Estados Unidos.

Los inmigrantes, entre hombres, mujeres y niños, decidieron irse por Corinto (caribeño departamento de Cortés) después de la falta de un acuerdo común con otro sector que se mantiene firme en que lo harán mañana vía Agua Caliente (departamento occidental de Ocotepeque).

La concentración de los centenares de personas, procedentes de varias regiones de Honduras, ha sido como en otras cuatro caravanas que salieron entre octubre de 2018 y abril de 2019, en una central de autobuses interurbano en el extremo sur de la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras.

Piden no politizar la movilización

Antes de que el primer grupo saliera, hubo expresiones de rechazo contra el ex diputado Bartolo Fuentes, del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el ex presidente Manuel Zelaya.

Mientras algunos de los inmigrantes le exigían a Bartolo que se retirara de la caravana y no les acompañara porque no quieren politizar la movilización masiva, el ex diputado acusó a uno de los participantes de ser "coyote" o traficante de personas.

"Él es un coyote, no puede ir en la caravana", arengaba Fuentes rodeado de muchos de los inmigrantes, entre los que unos insistían con irse por Agua Caliente y otros por Corinto.

ONG de DDHH y la ONU acompañan la caravana

Entre los inmigrantes, la opinión generalizada es que se van porque no tienen empleo y la inseguridad que vive el país.

Una de la inmigrantes, procedente de Villa Nueva, Cortés, dijo a Efe que le pedía a las personas que encontraran en el recorrido hacia la frontera con Guatemala que les ayuden con coches para niños, pañales, ropa y alguna comida porque son pobres y necesitan ayuda.

En la central de autobuses interurbanos continuaban esta noche unas 500 personas, muchos de ellos niños acompañado en algunos casos con sus dos padres y en otros con solo uno de ellos.

Organismos de derechos humanos, representantes de las Naciones Unidas y de iglesias, entre otros, están acompañando a la caravana, a la que nadie convocó oficialmente, sino que se hizo una convocatoria general a través de redes sociales.

La falta de un liderazgo al frente de la organización de la caravana dificultó decidir si irse por Agua Caliente o por Corinto. Al final la caravana esta vez está saliendo por dos puntos fronterizos con Guatemala.