Por errores de la policía, abogado de Fernández pide investigar rol del Estado en el atentado

La querella de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la causa por el intento de asesinato perpetrado contra ella el pasado 1 de septiembre consideró que la Justicia debería investigar a quienes están "detrás del hecho" e, incluso, al "propio Estado argentino".

El abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, indicó que "no solamente los autores materiales deben ser investigados, sino también quienes estuvieron alrededor de la vicepresidenta y manipularon todo tipo de evidencia, ya que la Policía pertenece al Estado argentino".

"Habría que investigar al propio Estado argentino", agregó.

Este sábado se cumplió un mes desde que el 1 de septiembre Fernando Sabag Montiel, un brasileño de nacionalidad argentina de 35 años, gatilló dos veces contra Fernández. Tras ser detenido, entre sus pertenencias estaba un teléfono celular que fue llevado ante peritos informáticos de la Policía y que fue restaurado a "estado de fábrica" por "error" y todo su contenido perdido.

Dalbón considera que esto fue hecho a propósito por las fuerzas de seguridad, con la intención de encubrir a los "verdaderos responsables" del intento de magnicidio.

"Nadie mata a una persona como Cristina si no es porque está en juego el dinero de personas poderosas. Si hay un gobierno que ha mermado los derechos de algunos empresarios, en pos de mejorar los derechos de los que menos tienen es la exmandataria", añadió.

Según el abogado, "si el tiro salía, nadie hubiese visto al tirador, sino la explosión de la cabeza de la vicepresidenta", por lo que expresó su preocupación por la pérdida de información del celular: "Mientras se desataba el 'pandemonium', él hubiese podido escapar y salir del país".

INVESTIGAR EL CÍRCULO ROJO

No obstante, para Galbón la investigación debería abarcar también a los servicios de inteligencia. "Esa es la rama que no veo de parte de la jueza encargada del caso, María Eugenia Capuchetti, y el fiscal Carlos Rívolo", criticó el abogado, ya que, consideró, "esto no fue una obra de cuatro lúmpenes o lobos solitarios".

"Nunca he visto que en un intento de magnicidio no esté un servicio de inteligencia detrás. Es necesario investigar quién financió el hecho, al círculo rojo y a quién le interesaría la muerte de la vicepresidenta", sumó.

Por último, el abogado de Fernández opinó que la vicepresidenta tiene una posición muy sólida y está confiada en el camino a seguir que determine la Justicia. No obstante, él no cree que "la jueza y el fiscal estén a la altura de las circunstancias", por lo que solicitó la intervención del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, "para colaborar en la búsqueda de la verdad".