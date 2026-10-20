Javier Milei vuelve a insultar a Lula: de "ladrón" a "machirulo"

El presidente argentino, Javier Milei, volvió a atacar a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusó de hacer "campaña sucia" y expresó su deseo de que no intente "robarse" la segunda vuelta de la elección del domingo, en la que enfrenta al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón", escribió Milei en su cuenta de X, en un nuevo episodio de la confrontación que mantiene con Lula y en respaldo al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, hoy preso.

El jefe de Estado argentino acompañó el mensaje con un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendió la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días y afirmó que "la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa".

Milei calificó al presidente brasileño de "progresista machirulo (un forma despectiva de decir machista)" y agregó: "Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes. Se les está cayendo la careta a estos delincuentes".

La nueva ofensiva de Milei se produce a cinco días de la segunda vuelta presidencial, en el que Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), buscará un cuarto mandato no consecutivo frente a Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

"Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas", escribió Milei a inicios de octubre, cuano en la primera vuelta Bolsonaro logró el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula.