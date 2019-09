Sonríe joven que se viralizó y consiguió trabajo por su currículum a mano: Ya ascendió

La historia de Carlos Duarte conmovió a redes sociales en 2018 y se volvió viral, pues estaba buscando trabajo y había escrito su currículum a mano, simplemente, porque no tenía dinero para imprimir.

El joven cordobés de 21 años consiguió empleo gracias a su esfuerzo y ahora cuenta que ya ascendió de puesto.

"Avancé bastante. Aprendí muchísimo. Ya tengo Categoría 2", relató al diario Clarín.

Duarte empezó a trabajar en la fábrica de vidrios donde la reclutadora de personal es Eugenia López, la misma mujer que compartió su CV hecho a mano con Facebook y el mundo.

Carlos y Eugenia se hicieron amigos y ahora son inseparables: Él la ve como su "ángel guardián", mientras ella lo aprecia como si fuera un hijo.

Pero el joven ha demostrado ser un trabajador impecable, puntual y diligente, por lo que avanzó dentro de la fábrica, cuyos empleados tienen hasta la quinta categoría.

"Todavía me quedan muchas cosas por aprender", reconoce, y señala que "soy bueno en ponerme las pilas pensando 'qué puedo hacer para subir a la próxima categoría'. Porque gano más plata y puedo seguir ayudando en casa".

Duarte se compró una moto para llegar más temprano y hace unos meses tiene novia. Su sueño actual es la casa propia.

"Estoy más maduro, más responsable. Antes no, para nada. Cambiaron mil cosas en mí mismo. Pienso en qué pasaría si pierdo el trabajo. Es que esto me sigue cambiando la vida. Me imagino proyectos a futuro. Quiero cumplirlos. Quiero tener un mañana", afirma.