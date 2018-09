Habla joven que se viralizó por su currículum a mano

Un joven se presentó en un local comercial en el centro de Córdoba, Argentina, en busca de una oportunidad laboral. Por su precaria situación económica, entregó su currículum escrito a mano, en una hoja de cuaderno.

"Te digo la verdad, no tengo dinero ni siquiera para imprimir un currículum", fueron las palabras de Carlos Duarte, de 21 años, según relató la encargada de la empresa, Eugenia López, quien compartió el CV en Facebook.

Su caso se viralizó, pese a que no consiguió empleo. Ahora, Carlos dio una entrevista al canal TN sobre lo que le pasó y cómo se hizo súbitamente famoso.

"Le pregunté si estaban buscando gente y ella me dijo que por el momento y que le dejara mi currículum. Me dijo que se le anotara en una hojita, que no me hiciera problema. Ella lo publicó en las redes sociales. Es ahora mi ángel", contó Carlos.

El joven de 21 años ya tiene dos entrevistas de trabajo. "El celular está sonando todavía. Me daba vergüenza no tener un currículum, me sentí incómodo", contó el joven, que vive con una tía.

"Sé de albañilería, trabajé en ventas en una concesionaria. Hace poco cumplí 21 años. Soy positivo, siempre positivo. Había tenido una prueba el día anterior y me corté con una cuchilla", se definió el joven cordobés.

