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Tópicos: Mundo | Brasil | Elecciones

Cómputo en Brasil al 99,9% escrutado: Lula, 51,77% | Bolsonaro, 48,23%

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mandatario progresista asumirá un nuevo periodo el próximo 5 de enero.

Cómputo en Brasil al 99,9% escrutado: Lula, 51,77% | Bolsonaro, 48,23%
 EFE
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones brasileñas con el 51,72% de los votos, frente al 48,28% del senador Flávio Bolsonaro.

De acuerdo con los resultados oficiales, las cifras corresponden al 99,90% de las urnas escrutadas.

En consecuencia, el mandatario progresista asumirá un nuevo periodo presidencial el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.

El escrutinio volvió a avanzar a las 19.00 hora local, después de una pausa de dos horas por la decisión de la Corte Suprema de postergar el cierre de los colegios electorales.

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