Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro supera a Lula con 52% en última encuesta

A dos días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, Flávio Bolsonaro alcanza el 52% de las intenciones de voto, frente al 48% de Luiz Inácio Lula da Silva, según una encuesta de Real Time Big Data.

El sondeo se conoce a pocas horas de que ambos candidatos se enfrenten en un nuevo debate televisado, en el que buscarán captar el apoyo de cerca de siete millones de indecisos y de los 33 millones de ciudadanos que no participaron en la primera vuelta.

De cara a la contienda, Lula afirmó: "Creo que el debate tiene que ser más calificado sobre el programa de gobierno. Vamos a ver si conseguimos ese intento de llevar más gente para las urnas. Estoy convencido de que ganaremos las elecciones del próximo domingo".

Entre sus propuestas destacan el aumento de los beneficios del programa Bolsa Familia, el transporte gratuito y la condonación de deudas para 12 millones de pequeños empresarios.

"Bandidos felices"

Por su parte, Flávio Bolsonaro enfocó su campaña en la seguridad pública, proponiendo, entre otras medidas, reducir la edad de responsabilidad penal a los 16 años.

"Lula está desesperado, nunca hizo nada por la seguridad pública y ahora, faltando pocos días para la elección, él intenta colocar el proyecto de enmienda constitucional (...) Los bandidos siempre quedan felices cuando Lula habla de seguridad pública", cuestionó Bolsonaro.

El debate se realizará mientras ambos aspirantes preparan el cierre de sus campañas. Lula tiene previsto encabezar una actividad en la Avenida Paulista de São Paulo, mientras Bolsonaro concentrará sus últimas actividades en Río de Janeiro y Minas Gerais.

Un total de 159 millones de brasileños están convocados a las urnas este domingo, en una elección marcada por las preocupaciones ciudadanas sobre seguridad, economía, educación y salud.