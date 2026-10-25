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Tópicos: Mundo | Brasil | Elecciones

"Haga lluvia o haga sol": Flávio Bolsonaro llama a votar para cambiar el rumbo de Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La jornada electoral en Brasil comenzó este domingo con una marcada concurrencia a los centros de sufragio.

Tras emitir su voto, el candidato de ultraderecha afirmó que "la esperanza se ha convertido en miedo para los brasileños" a raíz de la crisis económica y los problemas de seguridad.

 EFE

Con tono optimista frente a sus seguidores, Bolsonaro proclamó: "Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer".

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El candidato de la ultraderecha brasileña Flávio Bolsonaro afirmó este domingo que la esperanza se ha convertido en miedo para los brasileños y los llamó a acudir a las urnas, "haga lluvia o haga sol", para cambiar el rumbo del país.

"Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer", declaró el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien criticó la gestión de su rival, el mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y defendió la necesidad de reorganizar el país.

Según el candidato de la oposición, en los últimos cuatro años "todo el mundo ha empeorado" y por eso no se puede seguir insistiendo en el "error", pues los brasileños viven con miedo a la inseguridad y por las dificultades económicas.

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Con tono optimista frente a sus seguidores, Bolsonaro proclamó: "Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer". (FOTO: EFE)

Bolsonaro votó unos veinte minutos después de que fueran abiertas las mesas en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabel de Río de Janeiro.

Vestido con una camisa amarilla de manga corta y con un adhesivo en el pecho con el número 22, el que lo identifica como el candidato del Partido Liberal, el aspirante de la ultraderecha llegó al lugar en medio de la lluvia, acompañado de su mujer, Fernanda Bolsonaro, y un fuerte esquema de seguridad.

En el lugar, decenas de personas estaban desde una hora antes en fila a la espera de la apertura de las mesas, que cerrarán a las 17.00 (20.00 GMT).

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Los últimos sondeos de Datafolha y Quaest sitúan la contienda en un empate técnico frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. (FOTO: EFE)

Las últimas encuestas divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, le dan la victoria a Bolsonaro con un 51% de los votos validos, frente al 49% obtenido por Lula.

No obstante, tanto el aspirante de la ultraderecha como el líder progresista están empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.

Unos 158,7 millones de votantes están convocados para elegir la fórmula presidencial, este domingo donde además se elegirá a seis gobernadores.

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