Pena de muerte para el "Jack el Destripador chino"

Un hombre de 54 años que violó, mutiló y asesinó a once mujeres -algunas menores de edad- a lo largo de 14 años fue condenado este viernes a muerte en un juicio celebrado en la localidad de Baiyin, informó la prensa oficial china.

El condenado, llamado Gao Chengyong y apodado por la prensa "el Jack el Destripador chino" fue detenido en agosto de 2016, después de 28 años de búsqueda, y cuando el asesino se ocultaba bajo la identidad de un tendero.

La detención fue posible con muestras de ADN y gracias a que uno de sus parientes cometió un delito en 2015: Al notar la policía que la identidad biológica del familiar guardaba similitudes con las tomadas en los antiguos asesinatos, la pista acabó llevando hasta Gao.

En el juicio el acusado admitió el asesinato de 11 mujeres, la más joven una niña de ocho años, entre 1988 y 2002, en las ciudades septentrionales chinas de Baiyin y Baotou.

