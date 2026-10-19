Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.2°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Mundo | España | Cataluña

Corte Suprema de España amnistió a Carles Puigdemont

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Fallo dejó sin efecto las órdenes de detención dictadas contra el expresidente catalán y sus excolaboradores por el delito de malversación.

El levantamiento de las cautelares antecede al cierre definitivo de la causa, requisito que el político espera en Bélgica antes de retornar.

Corte Suprema de España amnistió a Carles Puigdemont
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) español Pablo Llarena acordó este lunes en un auto aplicar la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros regionales Antoni Comín y Lluis Puig, con lo que pone casi punto y final a su proceso judicial.

Llarena acordó revalidar su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont, que vive en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de Cataluña de 2017, y de los exconsejeros Comín y Puig.

El juez considera aplicable a los tres políticos independentistas la doctrina constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que concedió el amparo a la exconsejera Dolors Bassa.

No obstante, Llarena matiza que el pronunciamiento de este lunes "se limita al alzamiento de las órdenes, y no comporta la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos", ni tampoco "sustituye la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento que corresponda adoptar por el órgano competente", en este caso la Sala de enjuiciamiento.

Cuestionamiento técnico

En el auto, Llarena también deja claro que no comparte las razones del Constitucional para aplicar la ley de amnistía en este caso, y vuelve a exponer los motivos por los que considera que existió un beneficio personal por parte de los dirigentes independentistas.

A pesar de que Llarena se muestra "convencido" de su interpretación previa, dice que esto "no autoriza a conservar sus efectos": "La discrepancia queda expresada en este fundamento, pero la decisión que se adopta debe ajustarse íntegramente a la doctrina expresada ahora por el Tribunal Constitucional".

El Tribunal Constitucional español avaló recientemente amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista catalán, entre ellos a Puigdemont.

Proceso pendiente

Carles Puigdemont era presidente del Gobierno catalán cuando el Parlamento regional aprobó en 2017 una fallida declaración de independencia de Cataluña, por lo que distintos líderes de ese proceso secesionista fueron detenidos, juzgados y encarcelados.

Después fueron amnistiados pero los que decidieron salir de España, como Puigdemont, aún tenían causas pendientes con la Justicia.

El expresidente huyó a Bélgica, donde vive desde entonces, para evitar la aplicación de la orden de busca y captura que pesaba sobre él hasta el pasado 6 de octubre, fecha en la que el Tribunal Supremo la dejó sin efecto.

Esta decisión judicial dio, en principio, vía libre a su vuelta a España, pero Puigdemont planea esperar a que el Supremo archive la causa de manera definitiva.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada