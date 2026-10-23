Francia moviliza 70.000 policías ante las llamados a nuevos saqueos

El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes en todo el país, ante la convocatoria de nuevas protestas y la constatación de llamadas en las redes a cometer saqueos y destrozos.

"Seremos implacables con los saqueadores y los alborotadores. Las instrucciones que he dado son que se actúe con la máxima firmeza", expresó Nuñez en una rueda de prensa, en un mensaje de advertencia a quienes busquen escenas de caos como las que se vivieron el pasado fin de semana, cuando se estima que unos 3.000 comercios sufrieron daños.

En concreto, indicó que se ha observado que, más allá de las convocatorias a manifestarse de una serie de sindicatos, organizaciones estudiantiles y diversas formaciones políticas, hay también "numerosos llamados" desde la "extrema izquierda radical" en las redes sociales a "cometer actos de violencia".

También indicó que serán los prefectos (delegados del gobierno) los que decidirán caso por caso qué manifestaciones y concentraciones serán permitidas, en función del riesgo de problemas severos de orden público.

Con el precedente del pasado sábado, cuando los actos de violencia en torno a las protestas sociales desbordaron el dispositivo de seguridad, Nuñez justificó la decisión -anunciada ayer por el presidente francés, Emmanuel Macron- de restringir el número de manifestaciones autorizadas y consentirlas solo fuera del centro urbano de las ciudades.

"Permitir que se celebre una manifestación en un lugar donde hay muchos comercios, teniendo en cuenta lo que ocurrió la semana pasada, para muchos prefectos, y con razón, eso no es posible", dijo.

En cuanto a los detalles del dispositivo de 70.000 policías y gendarmes, precisó que habrá unidades movilizadas de todo tipo, incluido fuerzas especializadas y de élite, así como otros efectivos que normalmente no se despliegan para esta clase de misiones, si bien no se encargarán directamente del restablecimiento del orden público.

Igualmente habrá más policía judicial y administrativa trabajando para tratar las detenciones, así como helicópteros en París y vehículos blindados por todo el país.