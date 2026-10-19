¿La "Pantera rosa" en las protestas de Francia? La verdad de sus imágenes virales

Algunas de las imágenes más viralizadas de las violentas protestas en Francia del fin de semana fueron las que mostraban entre los manifestantes a la "Pantera rosa" en diferentes escenas de las movilizaciones, ya fuera marchando en la multitud o enfrentándose con la policía. Una suerte de "Tía Pikachu" del estallido social chileno de 2019 en versión gala.

Tanto llamó la atención que la BBC comenzó a investigar acerca de la presencia en las manifestaciones de este popular personaje de dibujos animados la década de 1970, creado en 1963. Y tras analizar las imágenes estableció sin espacio a las dudas que todas los videos y fotos en que aparecía la "Pantera rosa" fueron creadas mediante inteligencia artificial.

El canal de noticias británico fue tajante: "Imágenes que mostraron a la 'Pantera rosa' protestando en Francia tuvieron millones de visualizaciones en redes sociales, pero se trata realmente de IA".