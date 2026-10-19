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Tópicos: Mundo | Francia | Disturbios

¿La "Pantera rosa" en las protestas de Francia? La verdad de sus imágenes virales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Algunas de las imágenes más vistas de las violentas manifestaciones mostraban al tradicional personaje de dibujos animados de los años 70.

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Algunas de las imágenes más viralizadas de las violentas protestas en Francia del fin de semana fueron las que mostraban entre los manifestantes a la "Pantera rosa" en diferentes escenas de las movilizaciones, ya fuera marchando en la multitud o enfrentándose con la policía. Una suerte de "Tía Pikachu" del estallido social chileno de 2019 en versión gala.

Tanto llamó la atención que la BBC comenzó a investigar acerca de la presencia en las manifestaciones de este popular personaje de dibujos animados la década de 1970, creado en 1963. Y tras analizar las imágenes estableció sin espacio a las dudas que todas los videos y fotos en que aparecía la "Pantera rosa" fueron creadas mediante inteligencia artificial.

El canal de noticias británico fue tajante: "Imágenes que mostraron a la 'Pantera rosa' protestando en Francia tuvieron millones de visualizaciones en redes sociales, pero se trata realmente de IA".

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