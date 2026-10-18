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Tópicos: Mundo | Italia

Milán vuelve a vivir una tarde de disturbios y choques entre grupos de jóvenes y policía

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Los enfrentamientos fueron descritos por medios locales como una "guerra de guerrillas" y dejaron al menos 60 detenidos, además de saqueos y destrozos.

En medio de las protestas por el alto costo de la vida y los bajos salarios, el principal sindicato italiano convocó una huelga general para el 20 de noviembre.

Milán vuelve a vivir una tarde de disturbios y choques entre grupos de jóvenes y policía
 EFE
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La ciudad italiana de Milán (norte) este domingo vivió una tarde de concentración espontánea de cientos de jóvenes que derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía, que respondieron con cargas, gases lacrimógenos y cañones de agua.

La tensión comenzó poco antes de las cinco de la tarde cuando cientos de jóvenes se congregaron en los alrededores de la plaza del Duomo, donde se había dispuesto un fuerte contingente policial para prevenir tensiones tras los incidentes del pasado sábado, informan medios locales.

Poco después, comenzaron una serie de disturbios, como saqueos a un supermercado, barricadas, volcado de contenedores, rotura de lunas, destrozos en mobiliario urbano y ataques a la policía que realizó cargas contra grupos violentos, algunos de cuyos miembros estaban encapuchados y vestidos de negro.

Las fuerzas de seguridad desplegaron una unidad de antidisturbios en la zona, donde se vivió una situación de "guerra de guerrillas", según describen varios medios.

Al menos 60 personas han sido detenidas esta tarde en Milán.

La primera ministra, Giorgia Meloni, convocó una reunión mañana con el fin de abordar cuestiones de orden público, a raíz de los enfrentamientos de este fin de semana.

Ayer sábado Milán y también las ciudades de Turín y Bolonia vivieron una jornada de choques violentos y tensión en protestas convocadas contra la carestía de la vida y bajos salarios, entre otros reclamos.

La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal y más antiguo sindicato del país, ha anunciado la convocatoria de una huelga general para el 20 de noviembre.

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