Analista internacional: El asesinato de Shinzo Abe es un episodio atípico en Japón, donde la violencia política no existe

El académico Alberto Rojas enfatizó que hechos de este tipo son "prácticamente desconocidos" en el país, que -por lo demás- mantiene "un control de armas muy exhaustivo".

El ex primer ministro fue baleado durante un mítin a dos días de las elecciones parlamentarias, que no fueron suspendidas: "No pueden simplemente claudicar los estándares democráticos", valoró el politólogo Guido Larson.