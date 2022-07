Boric expresó condolencias por el "horrible asesinato" del ex primer ministro nipón Shinzo Abe

El Presidente Gabriel Boric envió su "más sentido pésame" a la familia del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, quien falleció esta jornada tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara, al oeste de Japón.

"Mi más sentido pésame a la familia del Ex Primer Ministro Shinzo Abe y a todo el pueblo de Japón por el horrible asesinato del que fue víctima", expresó el Mandatario a través de sus redes sociales.

Mi más sentido pésame a la familia del Ex Primer Ministro Shinzo Abe y a todo el pueblo de Japón por el horrible asesinato del que fue víctima. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 8, 2022

Asimismo, la canciller Antonia Urrejola también envió sus condolencias, y pidió "la mayor condena a estos hechos. Que se determine a la brevedad los responsables y se haga justicia".

Desde la embajada de Chile en Japón lamentaron "profundamente" la muerte de la ex máxima autoridad de Japón, indicando que es una "víctima de un despreciable ataque el día de hoy".

Nuestras condolencias al Gobierno y Pueblo japonés y en especial a la familia y seres queridos. Y la mayor condena a estos hechos. Que se determine a la brevedad los responsables y se haga justicia. https://t.co/Lix7f7ynmv — Antonia Urrejola (@UrrejolaRREE) July 8, 2022

Abe, de 67 años, fue víctima de varios disparos durante un acto electoral en plena calle, justo antes de los comicios parlamentarios que se celebran este domingo en Japón, y el Partido Liberal Democrático (PLD), al que pertenecía, informó de su fallecimiento tras anunciar previamente los médicos a cargo que se encontraba con un paro cardiorrespiratorio.

El histórico ex primer ministro nipón, que gobernó desde el 2012 hasta septiembre del 2020 cuando dejó el cargo por motivos de salud, convirtiéndose en el mandatario más duradero del Japón democrático, fue alcanzado por los disparos de un arma de fabricación casera ejecutados por Tetsuya Yamagami, un ex miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa (Ejército japonés), quien se encontraba "insatisfecho" con el ex mandatario por lo que "se dirigió a matarlo", según dijeron fuentes policiales.

El influyente político japonés falleció a las 17:03 hora local (8:03 GMT) en un hospital de Nara, unas cuatro horas después de ser trasladado al centro en helicóptero desde el lugar de los hechos y sin que los médicos pudieran salvar su vida por los daños que sufrió en el corazón y varias arterias.