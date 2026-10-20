Iglesias cristianas de Jerusalén condenaron ataque de colonos israelíes en Cisjordania

Los patriarcas y jefes de las iglesias cristianas de Jerusalén condenaron el "atroz ataque" perpetrado el pasado sábado por colonos israelíes en la localidad de Taybeh, al este de Ramala (en el centro de la Cisjordania ocupada), dirigido contra aceituneros palestinos y una delegación de diplomáticos europeos que realizaban una "visita de solidaridad".

"Este salvaje ataque contra la aldea cristiana de Taybeh y su población pacífica no es un incidente aislado", subrayan los patriarcas en relación a la agresión a la comitiva, que incluía a los cónsules de Francia y Bélgica en Jerusalén, sus parejas y personal consular; el jefe de la misión diplomática de Polonia en Tel Aviv y su adjunto; y el alcalde de una localidad del norte de Francia, que resultó herido.

Según el comunicado, en las últimas semanas las localidades palestinas de Cisjordania han estado expuestas a un "terror a gran escala" por parte de colonos, que alcanza su punto álgido durante la cosecha de la aceituna, cuando las familias acuden a sus tierras para recoger lo que necesitan para vivir.

Los líderes cristianos calificaron de "infundado, muy preocupante y peligroso, y absolutamente inaceptable" un dictamen religioso publicado recientemente que permite a los judíos apropiarse de las aceitunas de los palestinos.

Además, aluden al dictamen emitido el viernes por Dov Lior, antiguo rabino del asentamiento de Quiriat Arba, en Hebrón, zona sur de Cisjordania, y considerado guía espiritual del partido ultraderechista Poder Judío, del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Según medios israelíes, Lior aseveró que toda Cisjordania pertenece al pueblo judío y que recoger aceitunas de olivares palestinos, incluso lejos de los asentamientos, es "completamente permisible" y tiene una "virtud adicional", porque reafirma la propiedad judía y cumple el precepto de "conquistar la tierra".