Zarpó el barco español que abre un corredor humanitario para Gaza

El barco de la ONG española Open Arms, cargado con 200 toneladas de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, zarpó este martes del puerto chipriota de Larnaca, con el fin de abrir un corredor marítimo para aliviar la crisis humanitaria en el enclave palestino.

Tras varios atrasos desde el domingo, la nave zarpó poco antes de las 7:00 GMT de hoy (4:00 horas en Chile), informaron a EFE fuentes de Open Arms y de la World Central Kitchen (WCK), una ONG fundada por el chef español José Andrés.

WCK coopera con los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Chipre, y junto con Open Arms, para enviar "el primer cargamento marítimo de ayuda humanitaria a Gaza", indicó la fundación en un comunicado.

"Tras semanas de preparación, nuestro equipo en Chipre cargó casi 200 toneladas de alimentos en el barco de Open Arms, que entregará la ayuda desesperadamente necesaria", añadió.

En el enclave palestino, "WCK ha servido más de 35 millones de comidas en Gaza desde octubre", destaca la nota, recordando que "la situación sigue evolucionando rápidamente"

En este caso, la ayuda será recibida por equipos de WCK para distribuirla "inmediatamente a la gente de Gaza", declaró el activista Juan Camilo en un vídeo colgado en el perfil de X de WCK.

Después de haber proporcionado ayuda humanitaria por tierra y aire a la población palestina, la ONG abre hoy "una nueva ruta", añadió.

"Estamos allá y sabemos que no hay ayuda que sea suficiente y sabemos que necesitamos la mayor cantidad de ayuda ingresando a Gaza en este momento. Por eso esperamos que este barco sea el primero de muchos más", declaró.

WCK’s Juan Camilo is in Larnaca, Cyprus where @openarms_fund set sail for Gaza loaded with food for Palestinian families on the brink of famine. We have served more than 35 million meals in Gaza & the maritime corridor will allow us to provide millions more.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/Ck2CiLri0h — World Central Kitchen (@WCKitchen) March 12, 2024

"¡Zarpamos! La misión conjunta OpenArms & WCKitchen zarpa de Chipre y pone rumbo a Gaza cargada de 200 toneladas de comida", escribió por su parte Open Arms en su cuenta de X, donde calificó de "misión de alta complejidad" la iniciativa de llevar ayuda a Gaza por vía marítima.

"Confiamos sea la primera de muchas que logren paliar la situación de emergencia humanitaria que vive la población", destacó.

La embarcación transporta al enclave palestino unas 200 toneladas de alimentos, como harina, arroz y latas de atún para la población palestina, amenazada por la hambruna tras cinco meses de conflicto entre Israel y Hamás.

COORDINACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA

El presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, expresó su esperanza de que el proyecto del corredor marítimo, apodado "Amalthia" y abierto hoy, sea "un salvavidas para la población civil" palestina.

"El viaje de Amalthia es un viaje de esperanza y humanidad, y no ha hecho más que empezar", escribió el jefe del Estado isleño en X.

Thank you President @christodulides for Cyprus’ leadership in setting up the humanitarian maritime corridor to Gaza.



The departure of the first ship is a sign of hope. We will work hard together for many more ships to follow.



We will do everything in our power for aid to reach… https://t.co/P7i72ugqqY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2024

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, agradeció a Christodoulides por el liderazgo de Chipre en la creación del corredor marítimo humanitario hacia Gaza y anunció que la Unión Europea (UE) tendrá un equipo de coordinación en Chipre, y financiará y dirigirá el flujo de mercancías.

"La partida del primer barco es una señal de esperanza. Trabajaremos duro juntos para que sigan muchos más barcos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la ayuda llegue a los palestinos", prometió Von der Leyen, también en X.

Según la jefa del Ejecutivo comunitario, es necesario "utilizar todas las vías para llegar a las personas necesitadas" en Gaza, donde la situación "ha llegado a un punto crítico".

The situation in Gaza has come to a tipping point.



All routes must be used to reach people in need.



This is where the Cyprus maritime corridor comes into play.



The EU will have a coordination team in Cyprus and will finance and steer the flow of goods. https://t.co/kwhRGGC2cF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2024

La operación de ambas ONG españolas comenzó a planearse hace meses, y el barco de Open Arms estaba en Chipre desde mediados de febrero para abrir este corredor marítimo con Gaza, que cuenta con la autorización del gobierno de Chipre, de Israel y la Autoridad Nacional Palestina, según Open Arms.