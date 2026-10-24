Los principales líderes de la oposición israelí encabezaron este sábado una marcha multitudinaria contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu en Tel Aviv.

Durante la jornada, los dirigentes llamaron a acudir a las urnas para lograr un cambio de mandato y restaurar la "esperanza" a solo tres días de los comicios generales del martes.

La movilización fue convocada por las familias de exrehenes de Gaza.

Entre sus demandas, los asistentes exigieron una comisión de investigación independiente sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, instancia a la que el Ejecutivo se ha negado.

En efecto, la manifestación logró reunir a miles de personas en las calles de la urbe israelí.

El candidato favorito en las encuestas y principal contendor de Netanyahu, Gadi Eisenkot, se sumó a los manifestantes en la Plaza de los Rehenes, punto de término del recorrido.

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