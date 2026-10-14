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Tópicos: Mundo | Organismos Internacionales | ONU

Al menos 4.400 niños migrantes murieron entre 2014 y 2025: Cifra puede ser mucho mayor

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Organización Internacional de las Migraciones de la ONU (OIM) alertó que no hay información de la edad de más de la mitad de 81 mil migrantes fallecidos en ese período.

"Ésta y otras negligencias dejan a los responsables políticos con información muy limitada sobre los riesgos específicos a los que se enfrentan los menores", añaden organizaciones.

Al menos 4.400 niños migrantes murieron entre 2014 y 2025: Cifra puede ser mucho mayor
 ATON (archivo)

En la ruta del Mediterráneo central, por ejemplo, los niños suponen un 19% de las llegadas a Italia y Malta, pero sólo el 2% de las muertes registradas,

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Al menos 4.400 niños han fallecido en el tránsito por rutas migratorias entre 2014 y 2025, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, advirtieron este miércoles agencias de la ONU que pidieron a los Estados mayores esfuerzos a la hora de elaborar estas estadísticas.

De hecho, no hay información sobre la edad de más de la mitad de los 81.000 migrantes muertos y desaparecidos en ese período, según los datos que desde 2014 recopila la Organización Internacional de las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) a través de su Proyecto Migrantes Desaparecidos.

Los niños suelen ser los grandes olvidados en estas estadísticas, denuncian la OIM y otras organizaciones agrupadas en la Alianza Internacional de Datos sobre Niños en Movimiento (IDAC por sus siglas en inglés).

Según ellas, es probable que muchos fallecimientos de adolescentes en peligrosas rutas migratorias hayan quedado registradas por error como muertes de adultos.

"Ésta y otras negligencias dejan a los responsables políticos con información muy limitada sobre los riesgos específicos a los que se enfrentan los niños en las rutas migratorias", señala la IDAC.

En la ruta del Mediterráneo central, por ejemplo, los niños suponen un 19% de las llegadas a Italia y Malta, pero sólo el 2% de las muertes registradas, lo que de acuerdo con la OIM "pone de manifiesto las deficiencias de los datos y hasta qué punto las muertes de niños migrantes pueden estar invisibilizadas".

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