Comenzó la evacuación por mar de los afectados por los incendios en Australia

Las fuerzas armadas de Australia empezaron hoy a evacuar por mar con buques militares a casi un millar de personas cercadas por los incendios que arden en el sureste de su país, y que han causado al menos 19 muertos desde que comenzaron los fuegos en septiembre pasado.

La operación persigue rescatar a los 4.000 vecinos y turistas varados desde hace días en una playa de Mallacoota, en el estado de Victoria, donde las autoridades confirmaron la muerte de una segunda persona y hay al menos 28 desaparecidos.

"El operativo de evacuación en Mallacoota ha comenzado con la transferencia del primer grupo a (los buques) Choules y Sycamore para trasladarlos al puerto de Western, en Victoria", indicó la Marina en un mensaje en Twitter acompañado de imágenes de uno de los barcos rodeado de humo con el cielo rojo al fondo.

The evacuation operation at #Mallacoota has begun with the first group of people being transferred into Choules and MV Sycamore for relocation to Western Port, Victoria. #AustralianNavy #OurCommunity #OpBushfireAssist #AustraliaFires pic.twitter.com/WUmqmwKjNn