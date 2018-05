Corea del Norte liberó a tres estadounidenses "presos de guerra"

Donald Trump anunció este miércoles que Corea del Norte liberó a tres estadounidenses presos en ese país, que ya viajan de regreso a Estados Unidos en el avión del secretario de Estado, Mike Pompeo.

"Estoy satisfecho de informar que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está viajando y de regreso de Corea del Norte con los tres maravillosos señores que todo el mundo desea ver. Parecen estar en buenas condiciones", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.