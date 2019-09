Crisis en Reino Unido: Ministra presentó renuncia tras expulsión de compañeros de partido

La ministra británica de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, presentó su renuncia, descontenta con la expulsión de compañeros de fila dispuesta por el Gobierno de Boris Johnson a raíz de la crisis del "brexit".

"No puedo quedarme a un lado mientras conservadores buenos, leales y moderados son expulsados", tuiteó Rudd, al referirse a los 21 diputados "tories" retirados del grupo parlamentario por haber apoyado el veto a una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin acuerdo el próximo 31 de octubre.

El Gobierno de Johnson está sumido en una profunda crisis desde que decidió el pasado agosto suspender las sesiones parlamentarias a partir de mediados de la próxima semana, lo que ha enfurecido a una parte de los conservadores y a los partidos de la oposición.

Rudd, que es proeuropea, dijo que ha hablado con Johnson para explicarle sus razones y que sigue "comprometida" con los valores conservadores de su formación que le llevaron a entrar en política.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES