Oposición británica evalúa acciones legales contra Johnson si no retrasa el brexit

La oposición británica evalúa este fin de semana si acudir a la Justicia en caso de que el primer ministro Boris Johnson se niegue a solicitar a la Unión Europea una prórroga del "brexit", como establece una nueva ley.

El jefe de gobierno dejó claro que preferiría estar "muerto en una zanja" antes que pedir un retraso de la salida del Reino Unido de la UE, fijada para este 31 de octubre, en caso de que no haya un acuerdo entre Londres y Bruselas para el 19 de ese mes.

La crisis por el "brexit" se ha profundizado, después de que la oposición volviera a tomar el control de la agenda parlamentaria, reservada siempre al Ejecutivo, y consiguiera tramitar una ley que veta un "divorcio" duro de la UE.

Ante el temor de que Johnson no acate la nueva legislación, lo que implicaría que podría ser procesado, algunos diputados de la oposición, incluidos conservadores "rebeldes" furiosos con su estrategia, preparan medidas legales, según la BBC.

Former Conservative Dominic Grieve says Boris Johnson is "like a four-year-old having a tantrum".



He says the PM cannot ignore the law and go against legislation passed in parliament - follow the latest here: https://t.co/KUhiflvYMJ pic.twitter.com/ybMYm0yDFJ