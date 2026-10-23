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Tópicos: Mundo | Rusia

Rusia y Ucrania hicieron nuevo canje de prisioneros: 270 cada bando

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La guerra a gran escala lanzada por Moscú contra Kiev comenzó en febrero de 2022.

Rusia y Ucrania hicieron nuevo canje de prisioneros: 270 cada bando
 EFE archivo

Rusia mantiene como eje de su ataque que la región de Donetsk es parte de su territorio.

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El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó un nuevo canje de prisioneros de guerra con Ucrania, de 270 militares por cada bando, el mayor de los últimos meses.

"Del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 270 militares rusos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó el mando ruso, citado por la agencia TASS.

Según Defensa, los militares canjeados se encuentran ahora en Bielorrusia, donde fueron recibidos por la defensora del pueblo rusa, Yana Lantrátova.

Tras recibir "la ayuda psicológica y médica necesaria" los militares serán trasladados a Rusia para su posterior tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa ruso.

El anterior intercambio tuvo lugar el pasado 19 de agosto, cuando Moscú y Kiev intercambiaron 103 uniformados de cada bando, que siguió al canje del 26 de junio, de 160 prisioneros de cada bando.

En paralelo, el jueves también hubo un intercambio de cadáveres entre ambos bandos en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, en el que Rusia entregó los cuerpos de 252 militares ucranianos fallecidos en el combate y recibió de la parte de Kiev 25 cuerpos de las tropas rusas, según la agencia bielorrusa Belta.

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