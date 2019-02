Los siete lineamientos que dejó la cumbre antipederastia en el Vaticano

El papa Francisco anunció siete lineamientos estratégicos para erradicar los abusos sexuales contra menores al interior de la Iglesia católica, en lo que fue su último discurso en el marco de la cumbre antipederastia que se realizaba desde el jueves en el Vaticano.

El pontífice señaló que "el objetivo de la iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados, allí donde se encuentren".

"Para lograr dicho objetivo, la Iglesia tiene que estar por encima de todas las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que a menudo instrumentalizan, por intereses varios, los mismos dramas vividos por los pequeños", sostuvo el papa Francisco.

Los siete lineamientos son los siguientes:

1 - La protección de los menores.

2 - Seriedad impecable: La iglesia llevará a la justicia a los victimarios.

3 - Purificación: Imponer un renovado empeño en los pastores.

4 - Formación: La exigencia de la selección y de la formación de los candidatos al sacerdocio.

5 - Reforzar y verificar las directrices de las Conferencias Episcopales: Reafirmar la exigencia de la unidad de los obispos.

6 - Acompañar a las personas abusadas.

7 - La protección de los menores con respecto a las nuevas formas de tecnología (principalmente digitales).

La histórica cumbre sobre abusos reunió en Roma a 190 representantes de la jerarquía de la Iglesia católica de todo el mundo. (Foto: EFE)

Me gustaría ver más acciones concretas

En la cumbre participaron 12 víctimas de abusadores de la iglesia, entre los cuales se encontraba el chileno Juan Carlos Cruz.

"Creo que el papa delinea bien el horror del abuso, pero me gustaría ver más medidas concretas... Me faltó oír cómo van a mantener a los obispos para que no pase lo que en Chile", sostuvo Cruz.

El denunciante de Fernando Karadima aseguró que tiene dudas respecto a "cómo van a estar controlando que los obispos hagan lo que tengan que hacer, para que el ejemplo chileno no siga pasando, porque es el ejemplo chileno el que está pasando en España, está pasando en muchos países y está por pasar en muchos otros".

"Quiero ver un poco más de control sobre estos obispos, no como los chilenos, que creen que acá no pasa nada", enfatizó.

.@Cooperativa Las víctimas de @ENDCLERGYABUSE indignadas con las palabras de @Pontifex al finalizar encuentro de Protección de los menores al interior de la iglesia. Echan en falta medidas concretas contra los abusadores y critican que el Papa haya hablado en términos generales. pic.twitter.com/QD2K3LwtGL — Carolina Cartes (@reportera09) 24 de febrero de 2019

Durante horas de la tarde se espera un último punto de prensa donde el Vaticano entregará pormenores respecto a las siete medidas estratégicas contra el abuso.