Oposición venezolana pidió que la libertad de "presos políticos" sea sin cálculos políticos

La oposición venezolana, liderada por el autodenominado presidente Juan Guaidó, pidió este sábado que las liberaciones de los presos políticos no sean parte del "aberrante cálculo político" del cuestionado Gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo manifestó la ex diputada Olivia Lozano en sus redes sociales, mensaje que posteriormente fue replicado en un comunicado de la oposición.

Las liberaciones de los presos políticos no pueden ser concesiones caprichosas de la dictadura o formar parte de su aberrante cálculo político.

No han cometido delito alguno y deben ser liberados en su totalidad.

Pensar distinto no es delito.

Libertad para todos ¡ya!