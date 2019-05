Director del INE: "Estamos golpeados"

En la cuenta pública del organismo, el director del INE, Guillermo Patillo, reconoció que "estamos golpeados" luego que él mismo diera a conocer, el pasado lunes, la "indicios de manipulación" en las cifras del IPC.

Patillo afirmó que "nosotros estamos golpeados, sin lugar a dudas, éste no es el único golpe que hemos recibido, es uno grande pero no es el único, y si uno no toma acciones severas y resuelve, claro que entra en crisis, claro que sería crítico",

El director del INE remarcó que "como bien destacó el ministro, estamos tomando en conjunto todos, las acciones más eficaces, en nuestra percepción, que podemos tomar para que las cosas, primero, se aclaren completamente y es lo que ustedes van a conocer con lujos de detalles cuando lo tengamos totalmente claro todo".

🔵”Sin duda estamos golpeados”. Lo reconoce el director del INE por manipulación de datos del IPC. Organismo alista completa auditoría a cifras de inflación @Cooperativa pic.twitter.com/uIMHL08hWV — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) May 16, 2019

En el Congreso, en tanto, los diputados avanzan en la creación de una comisión investigadora que indague las irregularidades informadas por Patillo.

El presidente de la comisión de Economía de la Cámara Baja, Pedro Velásquez (Ind.), agradeció " a los 120 parlamentarios (que firmaron la creación de la instancia), esto no es un tema ni de Gobierno ni de oposición, es un problema de Estado y la fe pública de todos los chilenos y chilenas y también de organismos internacionales".

El legislador añadió que "vamos de inmediato a ingresarlo a la Secretaría de la Cámara y, posteriormente, con la colaboración de los parlamentarios de los distintos sectores, vamos a solicitar a la mesa que se pueda llevar a cabo con prontitud esta designación que tiene como objetivo lograr llamar a las autoridades".

El INE informó además que está realizando una auditoría a los datos del IPC desde el año 2016 y que sus resultados serán dados a conocer prontamente a la opinión pública.