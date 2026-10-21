El exdirector del INDH Branislav Marelic abordó en Cooperativa el proyecto que el Gobierno ingresó al Congreso para reformar el Instituto, y sostuvo que "eliminar su facultad para querellarse (judicialmente en casos de vulneraciones a derechos humanos) no va a solucionar la captura ideológica" de izquierda que sectores de derecha reprochan al ente.

"Si el argumento (del Gobierno) es eliminar las querellas para que el organismo no esté 'capturado' hipotéticamente (hablando), eso no va a solucionar nada, porque existen muchas otras facultades que las instituciones de DD.HH. tienen y que este proyecto no afecta", sostuvo.

De todos modos, la "captura ideológica es totalmente normal en una institución. Hablar de 'captura' es muy fuerte, pero que el organismo tenga una política, con minúscula, o una visión, es superdeseable", agregó Marelic.

Consultado sobre si considera que el INDH está "capturado ideológicamente", el exdirector del ente matizó que "no podría decirlo ahora, porque el Instituto ha tenido un un trabajo muy serio y muy imparcial en los últimos años desde el último cambio de Consejo".

"El debate de la 'captura' no tiene que ver con que si el organismo está 'capturado' o no, sino que cuáles son las garantías para que, tal como dice (el otro exdirector) Sergio Micco, no se produzca otra tensión como en el estallido social", precisó Marelic.

Por último, el entrevistado tomó distancia de hablar de un "desmantelamiento" -tal como calificó la actual cabeza del INDH, Yerko Ljubetic, al conocerse el proyecto de reforma-, sino de "fortalecimiento" del Instituto, ya que la iniciativa "probablemente va a sufrir serias modificaciones legislativas"; además de defender la facultad de querellarse "para suplir algunas falencias" surgidas en Fiscalía que impidan el esclarecimiento de casos y el acceso de las personas a la Justicia.

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