Vecinos de El Olivar acusan errores en decreto de demolición de viviendas

Vecinos de El Olivar -uno de los sectores afectados por los incendios ocurridos en Viña del Mar- denunciaron errores en el decreto de demolición de las viviendas entregado por las autoridades.

De acuerdo con los residentes, el documento contemplaba la destrucción de 916 inmuebles de la zona; catastro donde "hay casas que no están incorporadas", además de "casas que, no debiendo estar, fueron incorporadas".

"Hay viviendas que están siniestradas, dos o tres del bloque, y no se incorporó a la que no está siniestrada; y eso conlleva varias cosas", denunció René Flores, director del Eje de Reconstrucción del Comité en Crisis vecinal.

"Por ejemplo, en donde no se incorporó (algún inmueble), (eso significa que) hay gente que no tiene los subsidios o los bonos correspondientes. En las fichas FIBE fueron mal ejectuadas, y desde esa perspectiva, los beneficios que recibe la población son diferentes, aún cuando la condición no les permite resolver su problema con los bonos que les asignaron", agregó Flores.

Por nombrar un caso, "se acercó una persona que su vivienda está siniestrada y está incorporada con daño parcial; en vez de llegarle el Bono de Acogida, le llegó el (pago del) Bolsillo Electrónico y, por lo tanto, no da solución a su problema: está (su casa) siniestrada completa, pero no está reconocida como tal", fustigó el director.

Ante la situación, los habitantes realizaron un catastro por su cuenta, que entregaron a la Oficina de Partes del municipio de Viña del Mar hace dos semanas.

"Se nos contactó también indicando que se iba a hacer la revisión de eso, a pesar que ya hayan pasado 15 días desde que se hizo notar y se envió la información que estaban con errores", denunció el comité.

VECINOS ACUSAN QUE LOS HAN DEJADO DE LADO

Los afectados también criticaron que se les ha dejado de lado en el proceso de reconstrucción; sin embargo, la seremi de Vivienda, Belén Paredes, aseguró que el procedimiento es en conjunto.

"Lo que se espera en aquellos lugares donde la familia no ha optado por la vivienda, es comenzar con el proceso de reconstrucción. Ahora, dicho proceso, como se decía en un principio, no lo decide unilateralmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que se acuerda con las familias", dijo la seremi.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, José Herrera, señaló que están "empatizando mucho con los vecinos" y que el proceso de demolición será por etapas.

"Primero vamos a privilegiar aquellas viviendas que requieren edificaciones de emergencia; después, aquellas que constituyen un peligro inminente; (y luego) terminaremos finalmente con aquellas viviendas que no constituyen o que no presentan ninguna restricción", señaló la autoridad.

"Estamos empatizando mucho con los vecinos: es un proceso que no es grato de hacer, pero necesario, con el fin de avanzar los más rápido posible con la reconstrucción que se van a anunciar la próxima semana", cerró.