Patricio González, profesor e investigador en climatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, advirtió en Cooperativa que Santiago y Valparaíso vivirán situaciones críticas y riesgo latente de restricción del consumo de agua potable durante este año. En conversación con Una Nueva mañana, el académico apuntó que "el sistema político tuvo otras prioridades y no tuvo sentido de urgencia" respecto al cambio climático y la sequía, ámbito en que las medidas debieron ser de adaptación y no de mitigación. Consultado por soluciones inmediatas para ambas capitales regionales, González remarcó que "el Estado no cumplió su responsabilidad" al traspasar el deber de cuidar el agua a los usuarios, por lo que "la única solución" es que los propios ciudadanos y consumidores "cuiden el agua", y los municipios consigan recursos para adquirir más camiones aljibes y dar respuesta al problema. "No queda otra solución, finalmente el usuario es el que paga las consecuencias", sentenció.

