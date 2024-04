Climatólogo advierte: No hay evidencia que avale el "bombardeo de nubes"

Luego de que se conociera de un plan piloto de estimulación de lluvias o "bombardeo de nubes", en zonas de la Región de Coquimbo, a raíz de la sequía, desde la academia se puso en duda la efectividad de proyectos de este tipo.

Raúl Cordero, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, comentó con mirada crítica el uso de un reactivo con yoduro de plata en nubes cumulonimbus y estratocúmulos.

"Si arrojas partículas en una zona de la atmósfera seca donde no hay humedad, desgraciadamente, no se va a formar ninguna gota porque no hay agua; si no hay agua, no hay vapor de agua, no hay humedad en la atmósfera; no importa cuántos núcleos de condensación tengas presente, porque no habrá ninguna gota y por ende, ninguna nube", detalló.

El doctor en Ciencias Naturales recordó que "esta técnica no ha demostrado aumentar las precipitaciones de manera estadísticamente significativa en ningún lugar donde ha sido aplicada antes".

De hecho, en 2012 se realizaron proyectos de estimulación de lluvias similares en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, pero no tuvieron los resultados esperados.

En la provincia de Elqui, el embalse La Laguna almacena 9% de su capacidad, y el Puclaro apenas 4%; mientras que en la provincia de Limarí la situación es aún peor: Recoleta suma 3% de su capacidad, La Paloma el 1% y el Cogotí se secó.