Ministro Moreno y la sequía: No vivimos solo una emergencia; es un cambio de época

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sostuvo que los nuevos sistemas de aguas que están en desarrollo deben adaptarse a la sequía, que pese a las últimas lluvias, se mantiene en el país. Añadió que no se trata solo de una emergencia, sino un cambio de época pues los niveles de agua de hace algunas décadas "probablemente nunca va a volver".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado enfatizó que lo que hoy sucede en el país "no es solamente una sequía puntual, una emergencia, sino que tenemos al frente un cambio climático dramático", en que "de todas las décadas hacia atrás, cada vez tenemos menos agua y más temperatura".

"Tenemos que adaptarnos, y una parte muy importante de la adaptación aparte de cómo consumimos el agua, cómo la cuidamos, es hacer obras para almacenarla, para tener nuevas fuentes de agua, para reusar el agua. Todos esos elementos significan obras, y por eso la inversión e infraestructura es crucial para esa adaptación", destacó.

Por tanto, Moreno adelantó que recientemente iniciaron "obras de mediano plazo que van a asegurar el consumo humano en las ciudades, donde vive en 93 por ciento de la población de Chile", en Valparaíso, Santiago, Illapel, Salamanca y algunas zonas de la Región de O'Higgins.

Producto de estas infraestructuras, su cartera proyecta que "en los próximos 20 años estaremos adecuados ya al nivel de agua de ahora, no el de hace algunas décadas, que probablemente nunca va a volver".

"Estas obras, al contrario de lo que uno supondría de una situación tan difícil como la que vivimos, se ha tomado conciencia de que hay un cambio que no es una emergencia, sino que un cambio de época, que estamos en otra situación, y si no hacemos las obras, no vamos a poder convivir con una nueva realidad", puntualizó.