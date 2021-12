Más de 275 mil estudiantes rendirán la PDT: Medición comenzó este lunes

Más de 275 mil estudiantes rendirán este año la Prueba de Transición Universitaria (PDT), que se inició este lunes 6 de diciembre con la medición de Comprensión Lectora a partir de las 10:00 horas, para dar paso luego, a las 15:00, al examen de Ciencias.

El martes 7 de diciembre será el turno de Matemáticas, a las 10:00 horas, y la de Historia, a las 15:00.

El proceso seguirá el jueves 9 de diciembre con el segundo grupo, con la prueba de Comprensión Lectora a las 10:00 horas y la de Ciencias a las 15:00 horas, terminando el viernes 10 con Matemáticas a las 10:00 horas y con Historia a las 15:00 horas.

Junto a esto, desde el 2022 habrá dos instancias por año para rendir la prueba en caso de no obtener el puntaje deseado.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, planteó que "los casi 700 locales en los cuales se va a rendir la prueba ya están completamente están operativos y esto significa que el material, los facsímiles de la prueba que se van a rendir el día de hoy (...) ya están en los locales resguardados por Carabineros. Ya se encuentra el material sanitario dispuesto para que los estudiantes puedan hacer ingreso a estos establecimientos algunos minutos antes de las 10:00, así que esperamos que sea una jornada normal, sin ningún tipo de inconvenientes".

Además aseguró que con estas nuevas medidas "hay más alternativas, más opciones de acceder a la educación superior de las que había antes".

En cuanto al estrés que implica la prueba, la presión sobre ésta y tener que eventualmente repetirla, resaltó que "ya no van a tener que esperar un año entero (...) el 4 y 5 de julio estos jóvenes, los que están rindiendo la prueba, van a poder rendir la o las pruebas que elijan, y eso también es novedad".

"En el peor de los casos, si no les va como ellos esperan, tienen a la vuelta de la esquina tienen la posibilidad de rendir la o las pruebas de su preferencia", añadió.

DESPEJAR LA MENTE

Enrique Lorca, doctor en Ciencias Biomédicas y neurocientista, recomendó que "las personas que están pasando en este momento por un proceso evaluativo o que se van a enfrentar a un proceso evaluativo próximo, realicen tareas y actividades que les permitan despejar su mente del proceso evaluativo en sí".

"Al mismo tiempo llevar a cabo actividades que permitan bajar las cantidades de cortisol, que es la molécula que provoca el estrés en nuestro cuerpo, podría ayudar eventualmente a consolidar de mejor manera los aprendizajes", recordó.

"Exteriorizar los aprendizajes, comentarle a otras personas qué es lo que he aprendido, funciona como un buen método para que eventualmente las personas que tengan que rendir la prueba puedan desempeñarse de manera correcta en su próxima evaluación", agregó Lorca.

Los resultados de la PDT se darán a conocer el próximo 11 de enero en acceso.mineduc.cl, misma jornada en que se iniciará la postulación centralizada a las universidades hasta el 14 del mismo mes.

El 24 de enero se informarán los postulantes seleccionados por las instituciones y el día siguiente se comenzará con las matrículas.

CAMBIOS EN LA PRUEBA Y DIVERSIDAD DE SEDES

En tanto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, valoró las modificaciones a la prueba, asegurando que en la evaluación "lo importante es el potencial que el alumno tiene, tratar de vaticinar cuál va a ser el rendimiento que el alumno tendrá en la universidad y eso implica mucho más ver el potencial del alumno que ver lo que ha adquirido".

"Es un gesto de igualdad, porque dice: este estudiante, si bien no ha logrado tener lo que su potencial le permitía porque no tuvo buena educación, porque el liceo en el que estaba no daba la misma oportunidad que un colegio privado. Nosotros podemos captar por sus habilidades que en la universidad va a tener un buen desempeño", destacó.

Mientras que Leonor Varas, directora del Demre, señaló que la prueba llega hasta zonas remotas en el país, independiente del número de personas que iban a rendir la prueba: "Hay lugares donde vamos con las pruebas de que son realmente muy pocos estudiantes. Como ejemplo en Villa O'Higgins son seis, en Juan Fernández son siete y sin embargo ahí está la prueba también".

"Realmente es un despliegue donde uno ve la diversidad de país, donde ve las ciudades grandes, las ciudades chicas y en todas partes se está la gente organizando según los protocolos", puntualizó Varas.