Junaeb: 40% de los estudiantes de séptimo no ha elegido su PC

Hasta este domingo 15 de marzo unos 130 mil estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y con los mejores promedios de los particulares subvencionados pueden escoger uno de los modelos que entrega el Ministerio de Educación a través de la Junaeb, en el marco de las Becas TIC.



No obstante a días de que se cumpla el plazo, alrededor de 52 mil estudiantes aún no completan el proceso para obtener este beneficio, que no contempla un notebook, sino que además una banda ancha móvil integrada por 11 meses y materiales de estudio.

"Lo que busca en primer lugar es disminuir la brecha digital y entregar una herramienta para que los estudiantes puedan llevar a cabo su educación de la mejor forma y parte del programa incluye que el estudiante pueda elegir un determinado modelo, según el uso que le quiera dar y un determinado color para personalizarlo", dijo el director de la Junaeb, Jaime Tohá.

"Nos preocupa que este año, por la contingencia, un 40 por ciento de los estudiantes todavía no eligen su computador, no se han metido al sistema. Hacemos el llamado a que se metan, a los profesores, a los papás que incentiven a los estudiantes a elegir su modelo, porque de lo contrario van a recibir un computador igual, pero nosotros vamos a tener que elegirlo por el estudiante y no es el espíritu de este programa", añadió.

Por otro lado, desde la Junaeb insistieron que quienes no lo hayan hecho, deben tomarse la fotografía para la TNE y, en el caso de la educación superior, no es necesario haber concretado el proceso de matrícula.