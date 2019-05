Admisión escolar: 19 colegios de la RM seguirán seleccionando por notas

A partir de agosto de este año la Región Metropolitana será la última del país en sumarse al nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), derivado de la ley de inclusión, el que mediante un algoritmo de una plataforma computacional asignará los cupos a los colegios según las preferencias de los apoderados.

Para este 2019 se esperan alrededor de 100 mil postulaciones para los cerca de 1.700 colegios que usarán el SAE, aunque aún quedará un grupo de 19 colegios emblemáticos que podrán seguir seleccionando al 85 por ciento de sus estudiantes por notas o pruebas de admisión al acogerse a un mecanismo transitorio hasta 2022.

En ese grupo se cuenta el Liceo 1 (Santiago), el Liceo 7 (Providencia), el Liceo República de Siria (Ñuñoa) y el Colegio San Juan Diego (Recoleta), entre otros, según publicó La Tercera.

De esos 19, que equivalen al 1 por ciento de los colegios que entrarán al SAE, hay siete que son particulares subvencionados y entre todos suman 27 mil alumnos.

Excepción en la ley

La opción que tomaron estos 19 establecimientos es una excepción presente en la Ley de Inclusión que permite que los colegios puedan seguir seleccionando en la admisión a Séptimo Básico, pero solo por un tiempo más.

Esto porque el primer año podrán llenar el 85 por ciento de sus cupos según sus propios criterios, como notas o pruebas, y el otro 15 por ciento se completará según el algoritmo del SAE.

A partir del segundo año, la selección bajará al 70 por ciento, mientras que al tercer año será de 50 por ciento y en el cuarto año será de 30 por ciento. Desde el quinto año ya no podrán seleccionar, sino que estarán incorporados en el SAE.

Para entrar en el mecanismo de excepción, los colegios deben tener características históricas y un rendimiento destacado dentro de la región (como estar en el 20 por ciento de mejor rendimiento regional), ser gratuitos, tener 30 por ciento más de demanda sobre la oferta de vacantes y haber tenido mecanismos de selección en 2015, cuando fue promulgada la ley.

En el resto del país, donde el SAE ya opera, hay otros 19 colegios que también están en el régimen de transición, de los cuales 14 están en su segundo año y cinco están en el tercero, por lo que este 2019 podrán seleccionar al 70% y 50% de sus alumnos, respectivamente.

Instituto Nacional "pendiente"

Cabe consignar que hubo ocho establecimientos de la Región Metropolitana que postularon y no quedaron en este régimen especial, como el Liceo Augusto D'Halmar, que no cumplió con el requisito de ser gratuito; el Colegio Miguel Rafael Prado, que no tenía un rendimiento académico destacado, y el Liceo Bicentenario de Colina, que no poseía las "características históricas" para eximirse del algoritmo del SAE.

Mientras que en el caso del Instituto Nacional quedó pendiente su ingreso a esta transición, ya que debe acreditar que el año pasado tuvo 30 por ciento de sobredemanda respecto de las vacantes que ofreció en su admisión, y lo mismo ocurre con el Liceo Nacional de Maipú, cuya postulación también esta pendiente de respuesta debido a que debe informar qué pruebas exige a sus postulantes.

Los colegios que seguirán seleccionando