Alumnos del Instituto Nacional: Alessandri quiere violencia y hoy pone la "pistola en la mesa"

Los alumnos del Instituto Nacional manifestaron su molestia con la postura del alcalde Felipe Alessandri quien planteó la posibilidad de cerrar el colegio si es que no se solucionan los problemas.

En un encuentro con otros alcaldes, el jefe comunal manifestó que si no se logran acuerdos con el alumnado, "con la misma tranquilidad con la que estoy hablando, lo voy a cerrar y se acabaron 205 años de historia".

Esta tarde, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, manifestó que "nosotros hemos tenido la posibilidad de juntarnos dos veces con el alcalde Alessandri, no han sido más con el Centro de Estudiantes".

"En la primera, casi se queda dormido y en la segunda, lamentablemente, no se dio ninguna solución fructífera y efectiva para los problemas que están pasando en nuestra comunidad educativa en este momento", agregó.

En ese sentido, fue tajante y aseguró que "yo estoy completamente en claridad de que el alcalde quiere violencia. El alcalde hoy esta incitando a la violencia con sus medidas".

"Hoy día nos coloca una pistola encima de la mesa para negociar, y dice 'las cosas que nosotros les proponemos a ustedes no les parecen suficientes, yo cierro el liceo'. Eso no nos parece y no lo vamos a aceptar", agregó Pérez.

Por su parte, el Centro de Padres CEPA A-0 también manifestó su descontento con la posibilidad y aseguraron que toda la comunidad educativa comparte el disgusto por las declaraciones del jefe comunal.

La próxima semana, los estudiantes confirmaron que regresan a clases el lunes y dicen que recibirán a los diputados de la Comisión de Educación que visitarán el liceo emblemático.

El presidente del CCEE del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, responde al posible cierre del liceo que el alcalde Alessandri no descartó: “El alcalde busca violencia... no se puede negociar con una pistola en la mesa” @Cooperativa pic.twitter.com/cXopLE8IKb — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) 5 de julio de 2019

Gobierno toma distancia de dichos del alcalde

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se encuentra en calidad de vicepresidente de la República, tomó distancia de las palabras del alcalde de Santiago ante un eventual cierre del Instituto Nacional.

Chadwick habló de la situación en una actividad en Teno, en la Región del Maule, y manifestó que "todos estamos trabajando para que el Instituto Nacional normalice y pueda desarrollar su actividades educacionales en orden, en tranquilidad y excluir del Instituto Nacional a los violentistas que lo único que hacen es causar daño".

"Todos esperamos que el Instituto Nacional siga abierto y dando su educación por siempre, pero necesitamos excluir la violencia porque la violencia lo está destruyendo", agregó.

Consultado respecto a si el Gobierno se opondría a la decisión, Chadwick manifestó que el único que puede disponer del cierre de un establecimiento es el sostenedor, es decir, la Municipalidad de Santiago, en este caso.