Experta por cambio de emblemáticos a mixtos: "Es una ganancia para todos"

La experta en Educación Académica de la Universidad Católica, Patricia Guerrero, conversó con Hablando de... respecto a la apertura de colegios que siempre han sido de hombres o mujeres a mixtos.

Esto luego que se conociera que el Instituto Nacional definirá a fines de marzo si se transformarán en un colegio mixto o no.

En ese sentido, Guerrero detalló que "a todas luces es una ganancia para todos, para los chicos y para las chicas (...) es una muy buena experiencia para todos en términos académicos y en términos de convivencia, lo que no significa que sea fácil".

Según explicó la experta que ha trabajado en traspasos de algunos colegios a mixtos, hay una percepción entre los adultos -apoderados y profesores- de que "las niñas aparecieran como que vienen a molestar la convivencia escolar, hay una creencia de que con los niños es más fácil", lo que según Guerrero corresponde un "estereotipo de género".

"Lo que hay que tratar de hacer y lo que hemos tratado de hacer es darles espacio para que puedan construir con las mismas niñas un género distinto, aprovechando que son colegios tradicionalmente, por ejemplo, buenos para las ciencias, abrirles un espacio a las chicas en la ciencia", explicó Guerrero.

En esa línea agregó que "los prejuicios van cambiando en la medida en que les vamos dando espacio".

En ese sentido, "en principio, las niñas cuando entran a colegios masculinos, se transforman en esquivadoras de pelotas, por ejemplo, porque todo el colegio es una gran cancha de fútbol. Entonces hay que generar espacios efectivos y voluntarios, para darles espacios".

"Por ejemplo en una de las escuelas que acompañamos se cerró el jueves la cancha de fútbol y no era cancha de fútbol, sino que era cancha de las niñas y las niñas tenían que aprender a usar el espacio público y el espacio del patio e idear juegos que pudieran hacer ellas que no fuera el fútbol, contra la rabia de sus compañeros que querían usar la cancha, y cómo ellas empezaron a construir juegos, deportes, espacios que incluyeron a los varones y además a niños que no les gustaba el fútbol, por ejemplo", explicó.

Varios establecimientos miran con atención el proceso. Actualmente, de los 11.152 colegios en todo Chile, 252 son solo de hombres y 170 de mujeres. El 96 por ciento de los establecimientos en el país son mixtos.