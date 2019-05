Gobierno propone que la educación sexual se imparta en colegios desde quinto básico

El Gobierno anunció este miércoles un proyecto para incorporar la educación sexual a partir de quinto año básico, haciéndolo exigible a todos los establecimientos, ya sean privados, subvencionados o municipales.

La iniciativa modifica el Artículo 1 de la Ley 20.418, con lo que se busca prevenir abusos sexuales y también la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Porque es necesario promover la sexualidad responsable desde temprano, hoy el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación presentaron proyecto de ley que amplía educación sexual a partir de quinto año básico.





En el sistema educativo actual, sólo desde la enseñanza media se inician los programas de educación sexual y al menos 500 de 3.000 establecimientos de enseñanza media no cuentan con estas instancias.

"Está claramente demostrado que en la medida que este niño tiene los conocimientos, sin eufemismos, se va a enfrentar de mejor manera a estas materias, como asimismo a construir relaciones sanas. El quinto básico es una edad clave", detalló el ministro de Salud, Emilio Santelices.

Con la Ministra tenemos una buena noticia. Junto a las medidas que estamos tomando para resguardar la salud sexual de adolescentes, fortaleceremos la Educación Sexual iniciándola en 5to básico. Educando a los niños reducimos comportamientos sexuales arriesgados.

Precisó que "como lo señala la ley, va a estar en el marco que cada comunidad escolar defina para sí".

Esto porque la indicación dice que "se desarrollará de acuerdo al proyecto educativo de cada establecimiento educacional, según las convicciones y creencias que adopte e imparta cada uno de ellos en conjunto con los centros de padres y apoderados".

AcciónGay advierte: "El colegio hará lo que quiera"

Frente a ellos, se generan dudas respecto a cómo se asegurará que los estudiantes reciban la información necesaria y con un piso mínimo para poder tomar decisiones más adelante, teniendo una conducta sexual responsable.

El vocero de AcciónGay, Vasili Deliyanis, expresó que "es absolutamente inoperante, porque al final termina con una lápida: el colegio hará lo que quiera".

"Es lo mismo que tenemos hasta ahora. Mientras no exista una obligatoriedad legal que sea tan obligatorio como Castellano o Matemáticas, porque no puede haber ningún colegio en Chile que no tenga Castellano porque sería ilegal, bueno, lo mismo con contenidos básicos de educación sexual por lo menos epidemiológicos. Por mí, que sea con afectividad y sexualidad también", indicó.

Ministros presentan proyecto que incorpora Educación Sexual a partir de 5° año de Enseñanza Básica

Mientras que desde el Colegio Médico, su presidenta Izkia Siches dijo creer que "es una importante oportunidad tanto de reducir más la edad, idealmente partir desde previo a la enseñanza básica la educación sexual, como también poder tener algún programa, por lo menos nacional, que sea una orientación de los conocimientos mínimos que los colegios deben instaurar en cada una de sus instituciones".

Tramitada la modificación, las autoridades tendrán que establecer cuáles son los contenidos mínimos, que van a variar dependiendo del proyecto educativo de cada colegio, y la revisión y cumplimiento de aquello quedará en manos de la Superintendencia de Educación.