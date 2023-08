Mineduc extendió fecha para la Admisión Escolar 2024

El Ministerio de Educación informó este miércoles que el proceso de admisión escolar 2024 se extendió hasta el lunes 4 de septiembre a las 18:00 horas, para que las familias puedan postular a sus hijas e hijos en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

En un principio, el plazo era desde el 4 de agosto hasta el 1 de septiembre, sin embargo, desde la cartera de explicaron que la extensión del plazo es para que las personas afectadas por el sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país tengan más días para hacerlo.

Asimismo, el ministro Nicolás Cataldo hizo el llamado a las familias a "revisar todas las opciones dispuestas en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar, comparar los proyectos educativos y agregar todos aquellos que sean de su preferencia".

No obstante, se mantienen fechas para conocer los resultados, la lista de espera, el periodo complementario de postulación y de matrícula.

Periodo principal de postulación: 4 de agosto al 4 de septiembre

Resultados periodo principal: 19 al 25 de octubre

periodo principal: Resultados listas de espera : 6 al 7 de noviembre

: 6 al 7 de noviembre Periodo complementario de postulación: 17 al 24 de noviembre

Resultados periodo complementario: 7 de diciembre

periodo complementario: 7 de diciembre Periodo de matrícula: 11 al 22 de diciembre.

Periodo regularización para repitentes: 26 y 27 diciembre

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ADMISIÓN?

La Admisión Escolar se realiza en la web: Sistemadeadmision.cl, previo registro de el/la apoderada. En él se realiza una búsqueda de los establecimientos para agregar las opciones en una lista según preferencia.

Deben postular al SAE todos los niños y niñas que ingresan por primera vez a establecimientos educacionales públicos (municipales y SLEP), particulares subvencionados y de administración delegada; los que quieren cambiarse a otro colegio, y quienes se ven obligados a postular porque su escuela de origen no cuenta con el siguiente nivel educativo, por ejemplo, aquellos que no tienen enseñanza media.

Por otro lado, no tienen que usar el SAE quienes no tengan que cambiarse de establecimiento; quieran ingresar a un colegio particular pagado, o ingresar a un jardín infantil de Junji, Integra o escuela de párvulos.

Todos los postulantes deben ser aceptados si el colegio tiene suficientes vacantes. En caso contrario, el sistema realiza un ordenamiento aleatorio según criterios de prioridad.

Luego viene la publicación de los resultados del periodo principal de postulación, que derivan en la matrícula en caso de que el estudiante sea aceptado, o en la espera de que corra la lista.

De todas formas, se puede postular en el periodo complementario a los establecimientos en que queden vacantes.

Para acompañar a las familias en el proceso, el Mineduc envió durante julio y agosto fichas informativas a los apoderados mediante Whatsapp y correo electrónico. Así, esta última semana será enviada una ficha personalizada para los postulantes, para que mejoren su postulación