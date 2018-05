Oficialismo plantea flexibilizar la desmunicipalización de los colegios

La senadora UDI Ena von Baer afirmó que la ley que crea el nuevo sistema de educación pública, aprobada el año pasado por el Congreso y que consagra la "desmunicipalización" de los colegios, deja abierta la puerta para que las alcaldías con buenos resultados educativos mantengan su administración de manera indefinida.

La referida norma dispone la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública, encargados de la administración de los establecimientos, y fija como plazo máximo el año 2030.

Según Von Baer, dicho año fija el tope para la instalación de los servicios locales, pero no para el traspaso de los colegios.

"Acá no hay que confundir dos cosas: una es que hasta el 2030 tienen que estar creados todos los servicios locales. Otra cosa es que los municipios de ese servicio local sean todos traspasados, y ahí el municipio puede pedir no ser traspasado. Así quedó la ley, así lo discutimos", dijo la ex ministra, quien integra la Comisión de Educación de la Cámara Alta.

Quintana: No es posible que coexistan dos sistemas

Tal interpretación, sin embargo, es negada por el senador PPD Jaime Quintana, que también es miembro de la misma instancia parlamentaria: "La verdad es que eso (lo que señala Von Baer) no es lo que dice la ley".

"En la ley aparece un plazo y ese plazo es el 31 de diciembre del año 2030. Ése es el plazo máximo que tienen los establecimientos municipales, las comunas, para traspasar sus servicios al nuevo sistema de educación pública", aseguró Quintana.

El ex timonel PPD advirtió que "hay algunas miradas de algunos colegas que hoy día están en el Gobierno en un sentido muy distinto, como que podrían coexistir dos sistemas con posterioridad al año 2030, y la verdad es que eso no es posible".

"Tendrían que pasar por el Parlamento"

Una mirada similar expresó el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, también militante del PPD: "El ánimo o el espíritu (de la ley) señalaba que todos los colegios municipalizados iban a pasar,finalmente, a los servicios locales, que son 70, y que tienen un plazo hasta el año 2030".

"Si el ministro o el nuevo Gobierno quieren hacer una modificación, tendrán que pasar por el Parlamento y discutirlo nuevamente, pero nosotros estamos convencidos de que éste es el camino", advirtió.

La desmunicipalización ya está en marcha y comenzó en marzo, con los servicios locales de Las Barrancas (para las comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia) y Puerto Cordillera (Coquimbo y Andacollo).