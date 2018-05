El duro "mea culpa" de Boric: No tengo cara para decirme feminista con todo el machismo que vive conmigo

El diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, realizó una fuerte autocrítica respecto al creciente movimiento feminista que se manifiesta en las universidades y en los colegios y que abogan por terminar con la educación sexista, con los abusos y acosos en centros educacionales, entre otros aspectos.

El legislador escribió una columna en la que ejemplificó con situaciones personales realizadas "hasta hace no tanto tiempo" como se han naturalizado conductas machistas y que esta denominada "marea feminista" ha permitido generar conciencia al respecto.

"Yo era de esos hombres que en el colegio (y en algunos casos bien avanzado en la Universidad, osea, hasta hace no tanto tiempo) decía 'que niñita' cuando quería reprochar a alguien su falta de arrojo, de los que trataba de 'madres' con tono de insulto a los hinchas de la 'U', y de los que afirmaban con orgullo que no jugaría winning con mujeres, ni menos un partido de fútbol de verdad", indicó en su escrito.

"Cuando me preguntaban qué hacia mi mama, respondía automáticamente 'nada, es dueña de casa', porque no me daba cuenta que el trabajo reproductivo que realizaba día a día era el que nos permitía a los 4 hombres de la familia hacer con naturalidad nuestras actividades", añadió el diputado.

Además, reconoció que incluso en la militancia política no prestó atención cuando hablaban compañeras, y que "siendo ya diputado, inconcientemente ningunié a una compañera comentando con otro hombre que esperaba más de ella, pese a que en ese momento era estudiante, madre, trabajadora y además había asumido un cargo de responsabilidad política en nuestra organización".

Por ello, el diputado del Movimiento Autonomista consideró que este actual movimiento está enseñando sobre la violencia naturalizada.

"Algunos creen que para ser machista hay que haber golpeado o acosado/abusado sexualmente a una mujer. Que el todo el resto son solo 'pequeñas humillaciones' y que las feministas 'le están dando color'. Yo creo que no, que nos están enseñando después de muchos muchos años de violencia naturalizada que tienen el mismo derecho a desplegarse en el mundo con libertad. Sin miedo. Humanamente diferentes pero socialmente iguales (como a principios de siglo ya afirmaba Rosa Luxemburgo). Y eso también es una lucha de poder", resaltó el parlamentario.

Asimismo, consideró que ya no se trata solo de solidarizar ni declararse feminista, sino que "tenemos también, como hombres, que despercudirnos de nuestros privilegios que hemos heredado por el solo hecho de ser hombres. Y no va a ser fácil, pero creo que es la manera más honesta de hacernos parte, sin pretender una vez más ser protagonistas, de este cambio epocal que estamos viviendo", afirmó el legislador.

"Hoy entiendo el valor del trabajo reproductivo, juego fútbol con una amiga, creo que el acoso callejero es violencia y respeto el doble a mis compañeras de militancia. Y aunque creo haber avanzado, no tengo cara para decir que soy feminista con todo el machismo que aun vive conmigo. Pero me comprometo compañera, a dar lo mejor de mi para erradicarlo y poder acompañar en este momento histórico. En segunda fila, pero con la convicción y esperanza de que en estos tiempos se está jugando la posibilidad de un mundo más justo e igualitario", concluyó.