Retorno al aula: Gobierno y profesores moderan tono tras reunión amplia en La Moneda

El Presidente Sebastián Piñera, los ministros Raúl Figueroa y Enrique Paris; el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz; la líder del Colegio Médico, Izkia Siches; la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, algunos alcaldes y representantes de la sociedad civil participaron este martes, en el Palacio de La Moneda, en una amplia reunión que tuvo como tema central el inicio del año escolar y el retorno a las clases presenciales.

La cita concluyó sin mayores anuncios, pero sí con un cambio notorio en el tono de los actores, que durante las últimas semanas habían estado en conflictividad pública respecto al asunto.

"Hemos podido conversar con buena voluntad", dijo el Presidente Piñera, quien tomó la palabra en primer lugar.

"Nuestro Gobierno reconoce y agradece el insustituible rol que cumplen los profesores en la formación de niños y jóvenes", dijo el Mandatario, que afirmó estar "seguro de que la inmensa mayoría de los 250 mil profesores y profesoras va a cumplir con su vocación".

"Éste no es un tema de división, sino de unidad", agregó, enfatizando que el proceso de retorno a clases no puede ser "causa de división, enfrentamiento o bloqueo", y que la cita de hoy lo llenó de "confianza, optimismo y orgullo".

Además, reiteró -como ya lo hizo la semana pasada- que el retorno a las clases presenciales "será voluntario, gradual, flexible y seguro", y que "la decisión final de enviar a sus hijos al colegio la tomarán los padres y apoderados".

"UN HITO" Y "UN CONSENSO"

Para el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la reunión de hoy marcó "un hito fundamental", tanto por su "buen ánimo" como por el "consenso absoluto en lo fundamental que es hacer todos los esfuerzos para que niños y jóvenes recuperen la experiencia escolar presencial".

Figueroa indicó que, el 1 de marzo, "el grueso de los colegios iniciará el año escolar combinando educación presencial y a distancia", y -como señaló Piñera- "las familias deben tener la última palabra respecto a si sus hijos van a la modalidad presencial".

"Lo fundamental es que los colegios que están listos para volver a modo presencial lo hagan, y los que no están listos, se preparen", añadió el secretario de Estado, que calificó como "artificiales" varias de las polémicas suscitadas en este tema durante las últimas semanas.

"LEGÍTIMAS DESCONFIANZAS" DEL MAGISTERIO

Finalmente, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, aseguró que los docentes quieren "regresar a clases presenciales", pues están conscientes de que "son irremplazables", pero tienen "legítimas desconfianzas" frente a las condiciones en que ello se concretará.

"Acá no hay dos grupos entre quienes quieren volver a clases presenciales y quienes no quieren. Hemos dejado claro que todas y todos quienes nos hemos sentado en la mesa hoy queremos volver a clases presenciales, porque sabemos que las clases presenciales son irremplazables. El tema de fondo que hemos planteado, y eso sí es discutible, son las condiciones en las cuales hoy están las escuelas, liceos y jardines infantiles para volver o no a clases presenciales". dijo el líder gremial.

En este aspecto, valoró que se haya comprometido la conformación de "mesas de trabajo comunales" para definir las mejor manera de realizar el retorno, considerando las particularidades de cada zona.

Agregó que "hemos también planteado que en el Seguro Escolar se incorpore la enfermedad del Covid-19".

A la vez, reiteró el "repudio" de gremio a los dichos de la semana pasada del ministro de Economía, Lucas Palacios, y lo llamó a retractarse.

COLMED PIDE ELABORAR "PROTOCOLO DE BROTES" Y DESPLAZAR PRESENCIALIDAD DE PROFESORES PERTENECIENTES A GRUPOS DE RIESGO SIN VACUNAR

Por su parte, la presidenta del Colmed, la doctora Izkia Siches, dijo que durante la reunión se pidió a las autoridades elaborar "un claro protocolo de brotes para los colegios": "Lo más probable es que vamos a tener casos dentro de los centros escolares y eso debe estar prístinamente esclarecido cómo se va actuar", dijo.

En segundo lugar, la facultativa solicitó esclarecer "qué vamos a hacer con los trabajadores de la educación que no han completado su proceso de vacunación y que pertenecen a los grupos de riesgo" y señaló que desde el gremio propusieron que "ojalá se desplace la incorporación a las actividades presenciales de estos grupos, pues pueden significar un mayor riesgo".

Además, Siches exhortó a "esclarecer las fases y condiciones epidemiológicas que van a dar garantías para el inicio de los procesos presenciales dentro de las distintas realidades".