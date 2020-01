Ex ministra Adriana Delpiano: "Nada justifica" el boicot a la PSU

La ex ministra de Educación Adriana Delpiano lamentó en Cooperativa el boicot contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y llamó a respetar la institucionalidad actual.

En conversación con Lo que Queda del Día, Delpiano manifestó que "no hay nada que justifique que por la fuerza un grupo de personas impida que otros puedan ejercer un derecho. Estamos hablando de jóvenes que tomaron una decisión violenta de impedir que se pueda dar la prueba, para decir que la prueba no me gusta".

"Si cada uno en este país hiciera esto respecto de las cosas que no le gustan, claramente estamos atentando contra la democracia en serio", recalcó.

Para Delpiano, "podemos tener instituciones más o menos débiles, pero si no defendemos nuestras institucionalidades la verdad es que vamos a una situación muy anómica".

"Es una señal horrible de que no tenemos ninguna capacidad de generar un espacio, custodiado por Carabineros o por funcionarios que se puedan contratar, guardias, para poder garantizar que las pruebas se puedan dar", insistió.

Sobre la posibilidad de cambiar el sistema de ingreso a la universidad, la ex ministra recordó que "se discutió además en el pasado, sabemos que la PSU no necesariamente es el mejor instrumento e incluso cuando se cambió de la Prueba de Aptitud Académica a la PSU hubo voces disidentes, en base a que una cosa son las habilidades y otra cosa son los conocimientos, que muchas veces muestran muchas más diferencias en el tipo de establecimiento de donde vienen los alumnos".